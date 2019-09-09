Украинские силовики расстреляли Знамя Победы

Украинские военные обстреляли дрон, украшенный советской символикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинские военнослужащие открыли огонь по донбасскому беспилотнику, украшенному копией Знамени Победы. Дрон был запущен бойцами народной милиции самопровозглашенной ДНР в память об освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В памятном мероприятии приняли участие лидер ДНР Денис Пушилин и ветеран донецкого ополчения Александр Ходоковский. «Конструкция, состоящая из надувных воздушных шаров, коптера и Знамени Победы, отправляется в сторону украинских позиций, — сообщили „Вести“ в авторской программе Александра Сладкова. — Едва знамя приближается к их позициям, украинские войска открывают по нему огонь».

День освобождения Донбасса ежегодно отмечается 8 сентября. В 1943 году в этот день советские войска освободили от оккупантов город Сталино (ныне Донецк).