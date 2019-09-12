Верховный суд отменил арест экс-губернатору Сахалинской области

По решению Европейского суда по правам человека, Хорошавину выплатят 50 тысяч евро компенсации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верховный суд России отменил все судебные постановления об аресте бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за коррупцию. Российская Федерация выплатит экс-чиновнику 50 тысяч евро компенсации по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как рассказал адвокат Евгений Балабас, Верховный суд отменил аресты, принятые со стадии следствия до вынесения приговора Хорошавину. «Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию, назначенную ЕСПЧ. <…> Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро», — цитирует защитника РИА «Новости».

Хорошавин, занимавший пост губернатора Сахалинской области с 2007 года, был задержан на рабочем месте 4 марта 2015 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов от нескольких энергетических компаний. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей, напоминает RT.