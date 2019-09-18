Украина обвинила Россию в срыве переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский был готов встретиться с лидерами Франции, Германии и России, чтобы обсудить военный конфликт в Донбассе, но российская сторона сорвала переговоры. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече», — цитирует «Интерфакс» Пристайко. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что на данный момент ведется работа над новой встречей в «нормандском формате», которую смогли бы посетить все стороны. «Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — заключил политик.
Нормандская четверка — группа лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Последняя встреча глав стран проходила в 2016 году. О том, что нужно садиться за стол переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в начале августа, уточняет агентство Nation News.
Ранее Вадим Пристайко рассказал о «формуле Зеленского», благодаря которой возможно прекращение войны в Донбассе и урегулирование ситуации в регионе, напоминает «