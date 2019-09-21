В России рассекретили документы о наступлении на столицу Эстонии

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы по случаю 75-летия освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. Материалы размещены в мультимедийном разделе «Таллинская освободительная…» на сайте ведомства.
«Речь идет об оперативных директивах, боевых докладах, наградных листах советских солдат, а также свидетельствах зверских действий фашистских оккупантов на эстонской территории», — сообщает агентство Nation News. Эти материалы рассказывают о событиях Таллинской наступательной операции и освобождении столицы Эстонии осенью 1944 года.
Например, из боевых донесений и оперативных сводок начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Попова можно установить, что войска Красной армии вошли в Таллин в 14:00 14 сентября 1944 года, пишет RT. Также материалы показывают героизм советских солдат и офицеров, которых наградили званием Героя Советского Союза. В бумагах описаны случаи, когда жители Эстонии помогали советским войскам, рискуя своей жизнью, передает телеканал 360. Согласно донесениями офицеров, эстонцы были рады приходу Красной армии.
Операция по освобождению Таллина от немецко-фашистских захватчиков прошла с 14 сентября по 24 ноября 1944 года. В освобождении столицы Эстонии были задействованы войска Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота.