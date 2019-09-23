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Суд в Югре вынес решение по трем сторонникам ИГИЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчин отправили под стражу на два месяцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) городской суд отправил под арест трех местных жителей, которых задержали по делу об участии в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Их заключили под стражу на два месяца.

«В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября», — приводит ТАСС слова помощника председателя суда Юлии Барычевой.

О задержании трех сторонников террористической организации сообщили 21 сентября в Росгвардии. По данным ведомства, мужчины склоняли граждан к участию в деятельности террористической организации. У задержанных изъяли боеприпасы, экстремистскую литературу, наркотики, а также символику и флаг ИГИЛ.

На той же неделе силовики задержали еще четырех последователей «Исламского государства». У них нашли гранату и снаряды к гранатомету.

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