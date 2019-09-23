Суд в Югре вынес решение по трем сторонникам ИГИЛ

В Нижневартовске (ХМАО) городской суд отправил под арест трех местных жителей, которых задержали по делу об участии в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Их заключили под стражу на два месяца.
«В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября», — приводит ТАСС слова помощника председателя суда Юлии Барычевой.
О задержании трех сторонников террористической организации сообщили 21 сентября в Росгвардии. По данным ведомства, мужчины склоняли граждан к участию в деятельности террористической организации. У задержанных изъяли боеприпасы, экстремистскую литературу, наркотики, а также символику и флаг ИГИЛ.
На той же неделе силовики задержали еще четырех последователей «Исламского государства». У них нашли гранату и снаряды к гранатомету.