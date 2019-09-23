Военный эксперт назвал главную ошибку Минобороны в крушении боевых машин ВДВ

Учения предполагают потери, но их нужно сводить к минимуму, считает специалист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявление Минобороны РФ о том, что при десанте техники допустимо терять 2% от общего числа, является главной ошибкой ведомства в cситуации с крушением двух машин ВДВ на учениях под Оренбургом. Таким мнением с «URA.RU» поделился военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Когда проводятся учения, максимально приближенные к боевой обстановке, потери бывают. Но говорить о том, что 2% допустимы, неправильно, поскольку личный состав всегда ориентируется на недопущение никаких потерь. Если мы будем говорить, что допускаем какие-то потери во время учений, то нам грош цена в базарный день», — посетовал эксперт.

По словам Жилина, руководству Минобороны нужно было не говорить о допустимом проценте потерь, а искать виновного в происшествии. «Меня коробит, когда о потерях так легко судят „кабинетные“ полковники или генералы, потому что человек, который служил „на земле“, никогда так не скажет. Если официально узаконить эти 2%, то мы так далеко зайдем. Гораздо страшнее ЧП вот это заявление», — резюмировал Жилин.

Инцидент произошел на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области. По данным Минобороны, у обеих боевых машин при десантировании не раскрылись парашюты. Операция проводилась без экипажей, поэтому никто не пострадал. После инцидента в ведомстве заявили, что при десанте военных машин допустимо терять 2% от их общего числа. В разговоре с «Национальной службой новостей» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо проводить учения чаще.