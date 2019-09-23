«Агента США» Смоленкова начала искать российская полиция

Предполагается, что Олег Смоленков мог информировать ЦРУ о вмешательстве России в выборы в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого ранее называли российским информатором спецслужб США, объявлен в розыск в России. Как рассказали в МВД РФ, Смоленкова ищут в качестве «пропавшего без вести».

«Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», — приводит РИА «Новости» ответ МВД на запрос. В МВД при этом не уточнили, кто является инициатором объявления Смоленкова в розыск. В данный момент Смоленков считается «пропавшим без вести» и разыскивается именно по этой причине, уточняет издание.

Как писало «URA.RU», ранее американский телеканал CNN опубликовал информацию, согласно которой в 2017 году США вывезли из России своего «одного из самых высокопоставленных осведомителей». Позже в СМИ появилось его имя — Олег Смоленков. Предполагалось, что Смоленков мог информировать Вашингтон о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот человек работал в администрации президента, но не имел прямого доступа к главе государства. Также известно, что с 2005 по 2008 годы Смоленков работал вторым секретарем посольства РФ в США, напоминает «Национальная служба новостей».