Трамп «заморозил» военную помощь Украине за неделю до разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить военную помощь Украине за неделю до телефонных переговоров с главой страны Владимиром Зеленским. Американский лидер полагал, что выделенные деньги будут использованы ненадлежащим образом.
«Трамп сказал исполняющему обязанности начальника штаба Мику Малвани задержать почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине как минимум за неделю до телефонного звонка», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника администрации президента. По данным издания, у Трампа возникли сомнения из-за коррупции на Украине. Другой источник газеты заявил, что, отменив переговоры, глава Белого дома хотел «оказать давление» на Зеленского.
В конце августа Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На этот срок выплаты Киеву, как напоминает «Утро.ру», были прекращены. Американский глава хотел убедиться, что Украина расходует средства наилучшим образом с точки зрения интересов США. В беседе с «Национальной службой новостей» американист Сергей Самуйлов предположил, что этим решением Трамп хочет вернуть Россию в состав «Большой восьмерки».