23 сентября 2019

Трамп «заморозил» военную помощь Украине за неделю до разговора с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт The White House, военные, трамп дональд, армия сша, американская армия
Дональда Трампа беспокоила коррупция на УкраинеФото: The White House

Президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить военную помощь Украине за неделю до телефонных переговоров с главой страны Владимиром Зеленским. Американский лидер полагал, что выделенные деньги будут использованы ненадлежащим образом.

«Трамп сказал исполняющему обязанности начальника штаба Мику Малвани задержать почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине как минимум за неделю до телефонного звонка», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника администрации президента. По данным издания, у Трампа возникли сомнения из-за коррупции на Украине. Другой источник газеты заявил, что, отменив переговоры, глава Белого дома хотел «оказать давление» на Зеленского.

В конце августа Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На этот срок выплаты Киеву, как напоминает «Утро.ру», были прекращены. Американский глава хотел убедиться, что Украина расходует средства наилучшим образом с точки зрения интересов США. В беседе с «Национальной службой новостей» американист Сергей Самуйлов предположил, что этим решением Трамп хочет вернуть Россию в состав «Большой восьмерки».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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