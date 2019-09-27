Источник раскрыл ход расследования по крушению Boeing над Донбассом

Следователи, занимающиеся делом о крушении малазийского Boeing MH17 в небе над Донбассом, подгоняют свои задачи под заранее заготовленный ответ. Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в дипломатической среде.
«Это не Россия „отказывается работать со следствием“, а сама Совместная следственная группа (ССГ) подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ. Признает только такое „сотрудничество“, которое подтверждает возложенную на нас вину», — сказал инсайдер агентства. По словам дипломата, ССГ не прилагала усилий по сбору обломков лайнера, не учла данные РФ с радиолокаторов и на первом этапе не допустила к расследованию Малайзию, которая является главной пострадавшей стороной вместе с Нидерландами.
Самолет «Малайзийских авиалиний», который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 289 человек. Расследованием занимаются Нидерланды, в августе власти страны, как напоминает агентство Nation News, получили от Украины материалы по делу о крушении лайнера. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео потребовал от России «сделать больше» для расследования катастрофы, передает «Национальная служба новостей».