Теперь на месте памятника культуры пусто Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени снесли дом Привалова на ул. Кирова, 10, который входил в перечень объектов культурного наследия. Об этом «URA.RU» сообщил читатель агентства.

«Здание снесли под ноль строительной техникой, осталась только ровная площадка, засыпанная деревянными обломками», — рассказал он.

Дом мастера Привалова год назад был продан на торгах в частные руки за 32,5 млн рублей. В договоре приватизации главным условием сделки называлась полная реконструкция здания. Владельцем стала тюменская строительная компания «ТТ». Учредителем фирмы тогда являлся тюменский бизнесмен Вадим Каргашов. Сейчас компания записана на владелицу автосервиса Татьяну Терехину и владельца строительной компании «Тюменьэнергострой» Алексея Княжева. Телефоны компаний не отвечают. В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию «URA.RU», ответ готовится.

Дом мастера Перевалова был построен в 1918 году и, как сообщается в региональном реестре объектов культурного наследия, являлся ярким образцом деревянного зодчества с уникальными элементами декоративного убранства. В мае 2015 года пожар уничтожил кровлю здания и часть второго этажа. Чиновники тогда отмечали, что здание можно восстановить.

Теперь вместо дома остался пустырь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU