Зеленский прибыл в Чехию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Чехию. В рамках поездки запланированы встречи с президентом и премьер-министром Чехии, а также председателями обеих палат парламента и лидерами парламентских фракций. Дополнительно состоятся встречи с руководителями оборонных компаний, студентами и представителями украинской общины, сообщил Зеленский.
«Вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию», — написал он в своем telegram-канале. Зеленский отметил значимость поддержки Чехии, особенно в вопросах укрепления военного сотрудничества. «Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16», — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, где обсуждались вопросы безопасности и усиления противовоздушной обороны Украины. Тогда украинский президент подчеркнул острую потребность страны в системах ПВО и выразил надежду на выполнение договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поставкам необходимого вооружения, включая комплексы Patriot.
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