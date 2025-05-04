Зеленский прибыл в Чехию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский встретится с президентом Чехии
Зеленский встретится с президентом Чехии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Чехию. В рамках поездки запланированы встречи с президентом и премьер-министром Чехии, а также председателями обеих палат парламента и лидерами парламентских фракций. Дополнительно состоятся встречи с руководителями оборонных компаний, студентами и представителями украинской общины, сообщил Зеленский.

«Вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию», — написал он в своем telegram-канале. Зеленский отметил значимость поддержки Чехии, особенно в вопросах укрепления военного сотрудничества. «Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, где обсуждались вопросы безопасности и усиления противовоздушной обороны Украины. Тогда украинский президент подчеркнул острую потребность страны в системах ПВО и выразил надежду на выполнение договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поставкам необходимого вооружения, включая комплексы Patriot.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Чехию. В рамках поездки запланированы встречи с президентом и премьер-министром Чехии, а также председателями обеих палат парламента и лидерами парламентских фракций. Дополнительно состоятся встречи с руководителями оборонных компаний, студентами и представителями украинской общины, сообщил Зеленский. «Вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию», — написал он в своем telegram-канале. Зеленский отметил значимость поддержки Чехии, особенно в вопросах укрепления военного сотрудничества. «Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16», — добавил он. Ранее Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, где обсуждались вопросы безопасности и усиления противовоздушной обороны Украины. Тогда украинский президент подчеркнул острую потребность страны в системах ПВО и выразил надежду на выполнение договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поставкам необходимого вооружения, включая комплексы Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...