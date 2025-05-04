Публикация руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака изображения горящего Кремля вызывает сомнения в искренности украинской власти в стремлении к миру. Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ. Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — написал Мирошник в своем telegram-канале.
Россия ожидает от Киева конкретных шагов по деэскалации ситуации в праздничные дни, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что предложенные Россией перемирия приурочены к Дню Победы и призваны проверить готовность украинских властей к поиску устойчивого мира.
Песков также отмечал, что отсутствие позитивного ответа со стороны Киева указывает на нежелание украинских властей идти на компромиссы. Ранее Москва уже выдвигала условия мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к прекращению боевых действий, однако Россия не наблюдает ответных шагов со стороны Украины.
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