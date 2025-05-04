Украина получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле, а также ведутся переговоры о возможной передаче еще одной системы из Германии или Греции. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции», — говорится в тексте издания. Один из чиновников отметил, что из восьми систем Patriot, которыми сейчас располагает Киев, две находятся на ремонте. Согласно американским экспортным правилам, любая поставка систем Patriot, даже через третьи страны, требует одобрения Вашингтона.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки, включающие вооружение для Украины, рассматриваются Россией в качестве легитимных целей. Во внешнеполитическом ведомстве страны отмечали, что государства НАТО подвергают себя опасности, продолжая поставки вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что западные поставки оружия Украине осложняют перспективы российско-украинских переговоров и оказывают отрицательное влияние на их ход.
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