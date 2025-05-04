Путин: мир с Украиной неизбежен

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Путин заявил, что мир с Украиной неизбежен
Путин заявил, что мир с Украиной неизбежен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Примирение между Россией и Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — заявил российский лидер. Его слова передает ТАСС.

Президент России ранее подчеркнул, что государство располагает необходимыми ресурсами и возможностями для успешного и логичного завершения специальной военной операции, добившись поставленных целей. Глава государства также заявил, что в ходе проведения СВО не возникало потребности в использовании ядерного оружия.

Россия в 24 феврале 2022 года начала спецоперацию Украине. Путин в своем обращении тогда уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил законы, предусматривающие присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. В настоящее время российские вооруженные силы продолжают поступательное продвижение на территории, охваченной специальной военной операцией, освобождая населенные пункты и приближаясь к реализации задач, обозначенных главой государства.

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Примирение между Россией и Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — заявил российский лидер. Его слова передает ТАСС. Президент России ранее подчеркнул, что государство располагает необходимыми ресурсами и возможностями для успешного и логичного завершения специальной военной операции, добившись поставленных целей. Глава государства также заявил, что в ходе проведения СВО не возникало потребности в использовании ядерного оружия. Россия в 24 феврале 2022 года начала спецоперацию Украине. Путин в своем обращении тогда уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил законы, предусматривающие присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. В настоящее время российские вооруженные силы продолжают поступательное продвижение на территории, охваченной специальной военной операцией, освобождая населенные пункты и приближаясь к реализации задач, обозначенных главой государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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