Путин: мир с Украиной неизбежен

Примирение между Россией и Украиной неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — заявил российский лидер. Его слова передает ТАСС.
Президент России ранее подчеркнул, что государство располагает необходимыми ресурсами и возможностями для успешного и логичного завершения специальной военной операции, добившись поставленных целей. Глава государства также заявил, что в ходе проведения СВО не возникало потребности в использовании ядерного оружия.
Россия в 24 феврале 2022 года начала спецоперацию Украине. Путин в своем обращении тогда уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил законы, предусматривающие присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. В настоящее время российские вооруженные силы продолжают поступательное продвижение на территории, охваченной специальной военной операцией, освобождая населенные пункты и приближаясь к реализации задач, обозначенных главой государства.
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