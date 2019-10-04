Череп нашли рабочие, проводившие ремонт теплотрассы
В Первоуральске во время ремонта теплотрассы около школы № 2 обнаружили человеческий череп. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе компании «Т-Плюс».
Работы около школы проводила «Свердловская теплоснабжающая компания». Череп нашли лежащим на бетонной плите — он не был захоронен. Коммунальщики вызвали на место полицию. «Видно, что череп очень старый. Возможно, кто-то принес его туда или выбросил», — рассказал «URA.RU» очевидец.
На место выехали сотрудники Следственного комитета. «Организована проверка», — рассказал агентству старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Череп около школы нашли во время ремонтных работ