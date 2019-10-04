03 октября 2019

На Урале во время раскопок у школы нашли человеческий череп. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск., сварщик, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
Череп нашли рабочие, проводившие ремонт теплотрассыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Первоуральске во время ремонта теплотрассы около школы № 2 обнаружили человеческий череп. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе компании «Т-Плюс».

Работы около школы проводила «Свердловская теплоснабжающая компания». Череп нашли лежащим на бетонной плите — он не был захоронен. Коммунальщики вызвали на место полицию. «Видно, что череп очень старый. Возможно, кто-то принес его туда или выбросил», — рассказал «URA.RU» очевидец.

На место выехали сотрудники Следственного комитета. «Организована проверка», — рассказал агентству старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Череп около школы нашли во время ремонтных работ
Фото: Никита Нехорошков, паблик «Инцидент Первоуральск» «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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