Военные самолеты Бельгии взяли на прицел российские истребители, сопровождая их над Балтийским морем. Об этом бельгийские ВВС сообщили на своей странице в Twitter.
«Вчера наши пилоты столкнулись с Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении. К тексту приложены черно-белые фотографии, на которых российский самолет находится под прицелом бельгийских летчиков.
Помимо этого, в сообщении говорится об итогах патрулирования за последний месяц. Бельгийцы налетали 191 час (каждый вылет продолжался примерно два часа), 16 раз сопровождали чужие самолеты и восемь раз перехватывали.
After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl— Belgian Air Force???????? (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.