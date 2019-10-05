04 октября 2019

Летчики НАТО взяли на прицел российский истребитель. ФОТО

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Российские самолеты Су-34 и Су-24 попали под прицел бельгийских летчиковФото: Анна Майорова © URA.RU

Военные самолеты Бельгии взяли на прицел российские истребители, сопровождая их над Балтийским морем. Об этом бельгийские ВВС сообщили на своей странице в Twitter.

«Вчера наши пилоты столкнулись с Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении. К тексту приложены черно-белые фотографии, на которых российский самолет находится под прицелом бельгийских летчиков.

Помимо этого, в сообщении говорится об итогах патрулирования за последний месяц. Бельгийцы налетали 191 час (каждый вылет продолжался примерно два часа), 16 раз сопровождали чужие самолеты и восемь раз перехватывали.

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