В Прикамье закончились деньги на расселение умирающего поселка

Жители умирающего поселка вынуждены жить в аварийном жилье без отопления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители умирающего пермского поселка Шахты (Пермский край) недовольны тем, как местная администрация решает вопрос с расселением людей. Они опубликовали видеообращение в соцсетях с призывом обратить внимание на их проблему.

Согласно планам краевых властей, до конца года поселок должны полностью расселить. На эти цели выделено 64,5 млн рублей. В опубликованном видео шахтинцы признаются, что продолжают жить в аварийных домах, отрезанных от отопления.

«Федеральные деньги на расселение закончились, а мы живем в руинах. Администрация соседнего с Шахтами города Кизела закупила через электронный аукцион 77 квартир по заниженной стартовой стоимости, выкупив самые дешевое, неликвидное жилье. При этом разрешить жителям самим выбирать квартиру для последующей покупки администрация отказывается», — сообщила «URA.RU» одна из жительниц Ирина Садовская.

Она добавила, что региональная субсидия на расселение Шахтам предоставлялась из расчета 19 тыс рублей за квадратный метр. Однако местные власти выкупали квартиры по цене 11,5 тыс рублей за «квадрат». В администрации Кизела на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

Ранее глава Кизела Андрей Родыгин в соцсетях ранее отчитался о том, что «процесс расселения жителей вошел в активную фазу». Однако жители Шахт упрекнули чиновника в том, что местная власть избирательно подходит к расселению.