Мать приехала к Заворотнюк в клинику для тяжелобольных

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С Анастасией Заворотнюк постоянно находятся близкиеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая сейчас находится на реабилитации в клинике для тяжелобольных пациентов, навестила мать. Медицинский центр содержится под строгой охраной, и посторонним вход туда запрещен, однако ради родных артистки сделали исключение.

Некоторые пациенты клиники рассказали РЕН ТВ, что мама Заворотнюк ежедневно навещает дочь и приносит ей все необходимое, в том числе продукты. По данным «Пятого канала», кроме матери, рядом с актрисой постоянно находятся и другие родственники.

Ранее стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы, в которой она находилась около месяца, напоминает портал «Дни.ру». По некоторым данным, у актрисы диагностирован рак головного мозга четвертой стадии. После выписки из частного онкоцентра ее поместили в реабилитационную клинику.

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-
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