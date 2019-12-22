Новогодние подарки были просрочены на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воспитанникам одного из детских садов в Ленинском районе Челябинска на Новый год подарили просроченные конфеты с плесенью. Сразу несколько родителей пожаловались в соцсетях на некачественные сладости, срок годности которых истек полгода назад.

«Нам достался подарок с двумя наклейками по срокам годности. Одна наклеена на другую, на нижней срок годности истек еще 26 июня! Как так? Я ребенку не рискнула дать такие конфеты», — цитирует одного из родителей телеканал Cheltv.ru.

Снимки, где на упаковке конфет приклеены две этикетки с разными сроками годности, одна из мам отправила в родительский чат. На других фото видно, что сами конфеты покрыты плесенью.

Позже оказалось, что коробки с испорченными конфетами подарили всей группе. Родители были возмущены тем, что их дети могли отравиться и провести новогодние праздники в больнице. После скандала некачественные подарки заменили, однако они тоже были просроченными. При этом некоторые дети уже успели съесть почти половину сладостей.

Руководство детского сада обвинило во всем поставщика — по словам заведующей, он оказался недобросовестным и попытался сэкономить. Сейчас конфеты отправили на экспертизу, а сами родители собираются подать заявление в прокуратуру.