В Перми эвакуировали торговый центр

О подозрительном предмете сообщила полиции охрана гипермаркета Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад». Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «ЧП Пермский край [16+]»

«К зданию подъехали машины скорой помощи и спасатели», — говорится в сообщении. В ТЦ «URA.RU» подтвердили информацию об эвакуации. «Он эвакуировался два часа назад буквально на пять минут. Народ на улице постоял, и людей запустили обратно», — рассказали в «Шоколаде». Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

В полиции ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что эвакуация была произведена из-за подозрительного пакета. «В 14:47 поступил сигнал от охраны гипермаркета „Лента“, что обнаружен подозрительный пакет. При осмотре было выявлено, что пакет не несет опасности», — объяснили в полиции. Также там добавили, что в сумке находились продукты.