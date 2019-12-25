На Ямале жители боятся ходить по улицам из-за бродячих собак

Стаи бродячих собак напугали ямальцев Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) местные жители пожаловались на стаю бездомных собак, которая атакует прохожих в районе улицы Студенческая. Анонимный пост появился группе «Лабытнанги info» социальной сети «ВКонтакте». Аналогичные сообщения также поступали от жителей других муниципалитетов округа.

«Атакуют по ул. Студенческая, 16. Живет целая стая бездомных собак под домом. На людей, на детей кидаются, пройти боишься, а ребёнка вообще боишься на улицу отпускать гулять», — подписал автор свой пост. В комментариях под записью пользователи посоветовали автору обратиться в ЕДДС и оставить там заявку на отлов бродячих животных.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» сообщили, что в адрес руководителей организаций, неоднократно направлялись письма с просьбами ограничить свободное передвижение собак. «По результатам проверочных мероприятий нарушители привлекались к ответственности. Работа продолжается. Контракт на отлов бродячих животных действует. Заявки принимаются в ЕДДС — 112 в круглосуточном режиме», — отметили в мэрии. В горадинистрации также добавили, что в январе будет открыт муниципальный приют для животных: «Подготовительные работы там завершаются».