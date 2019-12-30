Пострадавших в крупной аварии в ХМАО пришлось доставлять в больницу на вертолете

Двоих пострадавших в крупном ДТП в ХМАО перевозят в Сургут в тяжелом состоянии. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Двух человек — сильнее других пострадавших в аварии — на вертолете доставят в Центр медицины катастроф в Сургуте в травматологическое отделение», — добавили в депсвязей.
В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что всего в аварии на 17 км автодороги «Лянтор-Нижнесортымский» пострадали 12 человек. Семеро из них, в состоянии легкой степени тяжести, доставлены в больницу Лянтора. Трое из них уже отпущены. Всем остальным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.
ДТП на трассе «Лянтор — Нижнесортымский» произошло около шести часов вечера. В пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре «URA.RU» сообщили, что, по предварительным данным, водитель автобуса «Кароса», который перевозил вахтовиков, протаранил автомобиль «Кировец». Сейчас на месте работают все оперативные службы. Для обогрева пострадавших прибыли два автобуса.