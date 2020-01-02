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Полицейские поймали краснокнижную рысь в югорском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Рысь нашли на частном участкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре полицейские вместе с жителями поселка Междуреченский поймали рысь, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В полицию обратилась местная жительница. По словам женщины, животное находилось в хозяйственной постройке на ее участке. На место прибыли ближайший наряд ДПС и участковый. «Оценив ситуацию, полицейские совместно с хозяином при помощи охотничьей петли, изготовленной из подручных материалов, поймали рысь, а затем передали в приют для бездомных животных», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Животное передали в местный приют, там его осмотрели ветеринары. После обследования рысь поместили на карантин. Через 10 дней ее должны выпустить обратно в лес.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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