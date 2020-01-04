03 января 2020

Ургант предположил, что бы сделал с миллиардом, если бы выиграл в лотерею. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Иван Ургант, ургант иван
Иван Ургант рассказал, как бы распорядился миллиардом рублейФото: Личная страница Ивана Урганта в Facebook

Телеведущий Иван Ургант нашел необычный способ потратить миллиард. В своей программе «Вечерний Урган» на «Первом канале» он рассказал, что имя счастливчика, выигравшего крупный приз в лотерею, скорее всего, страна так и не узнает.

«Я думаю мы его имени и не узнаем никогда. Просто в одной из российских семей Подмосковья обнаружат записку: „Пока, неудачники!“ и недосчитаются деда», — пошутил Ургант.

По словам ведущего, если бы он стал миллиардером, то первое, что сделал бы, то пошел в храм. «Жалко, что не я выиграл миллиард рублей. Первое — я пошел бы в церковь, купил там на 400 рублей свечей, заказал бы Сорокоуст о здравии Михаила Пореченкова, а на оставшуюся сумму сходил бы на фильм „Союз спасения“. Мне много не надо», — рассказал Ургант.

Как ранее писало «URA.RU», выигрышный билет был куплен в подмосковном Юдино за несколько минут до закрытия торговой точки. Это первый в истории России случай розыгрыша миллиарда рублей, напоминает «Царьград». Тираж состоялся 1 января, в нём участвовало более 53 миллионов лотерейных билетов. Миллионерами стали почти 100 человек.

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