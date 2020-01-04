Телеведущий Иван Ургант нашел необычный способ потратить миллиард. В своей программе «Вечерний Урган» на «Первом канале» он рассказал, что имя счастливчика, выигравшего крупный приз в лотерею, скорее всего, страна так и не узнает.
«Я думаю мы его имени и не узнаем никогда. Просто в одной из российских семей Подмосковья обнаружат записку: „Пока, неудачники!“ и недосчитаются деда», — пошутил Ургант.
По словам ведущего, если бы он стал миллиардером, то первое, что сделал бы, то пошел в храм. «Жалко, что не я выиграл миллиард рублей. Первое — я пошел бы в церковь, купил там на 400 рублей свечей, заказал бы Сорокоуст о здравии Михаила Пореченкова, а на оставшуюся сумму сходил бы на фильм „Союз спасения“. Мне много не надо», — рассказал Ургант.
Как ранее писало «URA.RU», выигрышный билет был куплен в подмосковном Юдино за несколько минут до закрытия торговой точки. Это первый в истории России случай розыгрыша миллиарда рублей, напоминает «