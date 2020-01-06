Уральские лыжники одержали победу на международном турнире «Тур де Ски»

Тюменский спортсмен Александр Большунов занял третье место в масс-старте на дистанции 10 км на последнем этапе многодневной лыжной конки «Тур де Ски» и стал победителем соревнований. Турнир завершился в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Большунов стал третьим россиянином, который одержал победу в «Тур де Ски». В 2012—2013 годах первое место занял Александр Легков, а в сезоне 2016-2017 — уралец Сергей Устюгов. В этом году он финишировал в масс-старте пятым, а в общем зачете занял второе место. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо, сообщает газета «Ведомости».
Александр Большунов — уроженец Брянской области, долгое время тренировался в Тюмени. Сергей Устюгов — многократный чемпион мира, родился в поселке Междуреченский (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область). Проживает в Екатеринбурге.