Участник шоу Соловьева раскритиковал Онищенко, предложившего отменить длинные новогодние каникулы

Геннадий Онищенко подвергся резкой критике со стороны известного политолога Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Длинные новогодние каникулы в России ни в коем случае нельзя отменять, как это предлагает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Такое мнение высказал известный политолог Евгений Сатановский, являющийся постоянным гостем политического ток-шоу телеведущего Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

«Онищенко сидит со своим мнением насчет того, что на работу надо выходить 2 января. И ведь выходили уже. Всю советскую власть. Так не потому ль она и закончилась тем, чем закончилась? Не любила она свой народ. И он её не любил. Так что разошлись они в разные стороны, и не защитил народ ту власть. Ни партия, которая была КПСС, за неё не вступилась. Ни комсомол, помощник партии. Ни профсоюзы. Ни армия, МВД, КГБ. Что нынче принято называть силовым блоком. Потому что тут все взаимно. Не доставай народ особо, тебя и спихивать с трона не будут», — написал он в своем telegram-канале.

По мнению Сатановского, отменять длинные новогодние каникулы прежде всего откажутся российские чиновники, которые в это время любят отдыхать с семьями на различных курортах.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ от «Единой России» Геннадий Онищенко в беседе с «URA.RU» заявил о том, что, по его мнению, длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Он полагает, что из-за отсутствия развлечений в большинстве российских городов в длинные праздники люди бездельничают. Если в Москве власти могут организовать отдых для нескольких миллионов человек, то в других городах страны, по мнению Онищенко, люди занимаются «бдением перед телевизором».

Парламентарий до этого неоднократно критиковал длинные новогодние выходные. Онищенко считает, что россиянам стоит выходить на работу уже 2 января.