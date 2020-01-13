Инсайд: губернатор ХМАО готовится к встрече с Путиным

Встреча Путина и Комаровой отсутствует в официальном графике главы региона, но о ней говорят источники из окружения губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова несколько дней проведет в Москве, где примет участие в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, после которого вероятно состоится встреча главы государства и главы региона. Об этом «URA.RU» сообщили осведомленные источники из окружения Комаровой.

«Официально в графике Комаровой встречи с Путиным нет. Но она с высокой долей вероятности может состояться. Речь может пойти о будущих выборах главы ХМАО и роли Комаровой в этом процессе (нынешние полномочия Натальи Комаровой заканчиваются в сентябре 2020 года — ред.)», — делится информацией источник.

Послание Федеральному собранию состоится в Москве 15 января. А уже 16 января губернатор примет участие в Гайдаровском форуме, который также пройдет в Москве. «Наталья Комарова выступит спикером на деловом ужине «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия», а также в дискуссиях «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» и «Что мешает экономическому росту?» — сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, опровергнув информацию источников «URA.RU», заявив, что на этой неделе встреча Комаровой и Путина не запланирована.

В отличие от еженедельного совещания о ходе строительства социальных объектов в регионе, которое состоится завтра, встречи с главой государства в официальном графике Комаровой нет. Зато есть заседание правительства. Оно пройдет в региональной столице в пятницу, 17 января. В этот же день Наталья Комарова проведет оргкомитет международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» и межведомственную комиссию по формированию комфортной городской среды.