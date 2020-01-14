Суд назначил наказание виновнику резонансного ДТП с пермским «пьяным мальчиком»

Участника аварии с пермским «пьяным мальчиком» отправили за решетку. Сергей Ермаков признан виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ст 264 УК РФ). Дело рассматривалось в Пермском районном суде.
«Ему назначили наказание 2 года 10 месяцев колонии общего режима и запретили на этот же срок управлять транспортным средством, — сообщил «URA.RU» отец погибшего Николай Скорняков. Он добавил, что Ермаков был взят под стражу в зале суда. «URA.RU» писало, что Ермаков признал свою вину и дал признательные показания.
Резонансное ДТП произошло в 2014 году. В автоаварии погиб 22-летний Евгений Скорняков. Изначально именно он был назван виновником ДТП. Лишь спустя пять лет правоохранительным органам удалось установить, что за рулем авто находился Сергей Ермаков. Сразу после дорожно-транспортного происшествия он усадил в кресло водителя Скорнякова.
Расследованием дела занималась следователь Надежда Матвеева. С ее позволения основные вещдоки были утрачены. Именно поэтому установить истинного виновника ДТП экспертам сразу не удалось. При этом сама Матвеева избежала уголовного наказания в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы.
В прошлом году расследование по резонансному уголовному делу возобновил центральный аппарат СК РФ. Пермскую историю сравнивали с ДТП, в котором погиб шестилетний Алеша Шемко, известный, как «пьяный мальчик».