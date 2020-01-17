Инсайд: В Югре предотвращен возможный теракт

Югра не в первый раз представляет интерес для террористов Фото: Jon Olav Eikenes/Flickr

В Пыть-Яхе силовики задержали семейную пару из Дагестана со взрывным устройством, при помощи которого они предположительно хотели устроить теракт. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Они были задержаны за несколько дней до Нового года. Помимо взрывного устройства, в квартире, где проживали супруги, была найдена и религиозная литература радикального толка», — сообщил инсайдер. Другой источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, связал это задержание с последующей облавой, которую силовики провели в пыть-яхском кафе «Юна». «Во время этой спецоперации искали потенциальных сообщников задержанных», — считает собеседник агентства.

Официально в пресс-службах полиции и следственного комитета Югры корреспонденту «URA.RU» заявили, что не обладают информацией о задержании потенциальных террористов в Пыть-Яхе. Аналогичной позиции придерживаются и в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. Однако после того, как кадры спецоперации в Пыть-Яхе оказались в интернете, никто из силовых ведомств так и не прокомментировал, кто ее проводил. В пресс-службе следственного комитета ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что сейчас выясняют, кто был инициатором этого спецмероприятия.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о проведении целого ряда задержаний пособников террористов в разных городах Югры. Все они оказались связаны с запрещенной в России организацией ИГИЛ.