Superjet 100 аварийно сел в Ростове-на-Дону

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар — Нижний Новгород, внепланово сел в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Экипаж самолета принял решение экстренно приземлиться из-за сработавшего датчика расхода топлива, уточнил собеседник издания. На борту лайнера находились 88 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла успешно, никто из них не пострадал. Пассажиры отправятся в Нижний Новгород на резервном воздушном судне, которое на данный момент готовится к вылету.
С самолетами производителя Sukhoi Superjet 100 регулярно происходят внештатные ситуации. 20 декабря лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву, так как двигатель самолета не мог запуститься. 1 ноября Superjet-100 авиакомпании «Ямал», направлявшийся в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за проблем с двигателем. 5 января произошла аварийная посадка Superjet 10. После приземления воздушное судно загорелось. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.