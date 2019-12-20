Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта Баландино.
«Экипаж пытался дважды запустить двигатель самолета, после чего пассажиров попросили покинуть салон», — отметили в пресс-службе. Рейс должен был вылететь 20 декабря в 7 часов 15 минут. Как отметили представили аэропорта, все 79 пассажиров, которые находились на борту самолета смогут вылететь в Москву сегодня.
ЧП с участием самолетов Sukhoi Superjet 100 случаются нередко. Так, лайнер Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся 5 мая во время аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево. Жертвами трагедии стали 41 человек. 1 ноября вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург самолет SSJ-100 из-за отказа одного двигателя был вынужден вернуться в аэропорт Рощино и совершить аварийную посадку.