В США нашли новый серьезный дефект в истребителе F-35

По мнению экспертов, проект недоработан Фото: Анна Майорова © URA.RU

США закрывают глаза на недостатки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, чтобы оправдать вложенные в проект средства. Такое мнение высказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в счетной палате США попросили Пентагон доработать модель, ссылаясь на серьезные проблемы в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность бомбардировщика. «F-35 — недоработанный. Американцы торопятся отправить его в войска, в страны, которые его заказывали, чтобы оправдать деньги, вложенные в проект», — отметил эксперт в беседе с RT.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин также отметил, что несмотря на всю перспективность проекта, на данном этапе он еще сырой и требует доработок. По мнению эксперта, на совершенствование истребителя уйдет еще немало времени, и вполне возможно, что за это время у американцев появится необходимость в создании самолета следующего поколения. В таком случае F-35 так и останется недоработанным.

Ранее в США отменили испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II. Причиной срыва американские военные назвали пандемию коронавируса. Первая версия F-35 была протестирована впервые в 2006 году, в мае 2011 года первый серийный самолет поступил на вооружение ВВС США.