В Челябинске бани и сауны подпольно принимают клиентов во время карантина по коронавирусу

Несмотря на официальный запрет работы во время карантина по коронавирусу, несколько бань и саун в Челябинске не стали закрываться и тайно принимают. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 30 марта заявил начальник городского управления торговли Сергей Березуев, передает корреспондент URA.RU.
Запрет на работу ресторанов, ТРК, бань, бассейнов, саун, парков отдыха стал действовать в регионе с 28 марта. По словам Березуева, в выходные сотрудники управления промониторили более 200 предприятий, проверены 43 предприятия.
«Выписано 3 протокола о приостановке деятельности. Магазины непродовольственные, по факту закрыты. Кое-где у нас подпольно работают бани и сауны. ИХ деятельность мы с полицией на этой неделе постараемся прекратить», — заявил чиновник.
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