В России развернули десятки тысяч коек для пациентов с коронавирусом

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Наркологическая клиника
Также Минздрав подготовил почти 50 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легкихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для лечения больных с коронавирусом в России подготовили 78 тысяч коек и почти 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Об этом во вторник сообщили представители Минздрава.

«В России развернуто 78 тысяч инфекционных коек и подготовлено более 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство Nation News.

В ведомстве уточнили, что в случае необходимости готовы увеличить количество мест и направить в больницы дополнительные аппараты ИВЛ. По словам представителей министерства, каждую неделю в России производят до тысячи таких аппаратов.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия является одним из лидеров по обеспеченности больничными койками — на 100 тысяч населения в стране приходится 818 коек, заверили в ведомстве. В Германии это показатель составляет 826 коек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству составить двухнедельный график поставки медицинских масок, напоминает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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