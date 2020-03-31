В России развернули десятки тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Также Минздрав подготовил почти 50 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для лечения больных с коронавирусом в России подготовили 78 тысяч коек и почти 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Об этом во вторник сообщили представители Минздрава.



«В России развернуто 78 тысяч инфекционных коек и подготовлено более 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство Nation News.

В ведомстве уточнили, что в случае необходимости готовы увеличить количество мест и направить в больницы дополнительные аппараты ИВЛ. По словам представителей министерства, каждую неделю в России производят до тысячи таких аппаратов.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия является одним из лидеров по обеспеченности больничными койками — на 100 тысяч населения в стране приходится 818 коек, заверили в ведомстве. В Германии это показатель составляет 826 коек.