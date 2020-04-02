В России увеличилось количество умерших от коронавируса

Таким образом, число смертей от инфекции в России увеличилось до 27 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве скончались еще три человека после заражения коронавирусом. Их возраст — от 63 до 72 лет, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с заболеванием.

«У них был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус», — пишет РИА «Новости». Кроме того, у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания, в частности и сердечно-сосудистые. Отмечается, что одна из умерших недавно вернулась из-за границы.

Распространение коронавирусной инфекции началось с конца декабря прошлого года. Эпицентром вспышки заболевания стал китайский Ухань. После этого вирус появился в Иране, Южной Корее, европейских странах. На сегодняшний день в России зафиксировано 2777 случаев заболевания COVID-19. Скончались 27 человек, вылечились — 190. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.