В офисе «Сбербанка» в ХМАО посетитель устроил переполох, пошутив, что болен коронавирусом

Клиент «Сбербанка„неудачно пошутил о коронавирусе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Сургута устроил переполох в офисе «Сбербанка», пошутив, что болен коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Мужчина пришел закрыть банковский счет и на вопрос о причинах этого поступка в разговоре с менеджером заявил, что болен коронавирусом. После того, как он покинул офис, в отделение «Сбербанка» пришлось вызывать санэпидслужбы для проведения дезинфекции, а контактировавшие с клиентом сотрудники были оправлены на самоизоляцию.

«Установить личность мужчины не оставило труда. Когда к нему пришли сотрудники полиции для проверки информации о его болезни, выяснилось, что она не соответствует действительности. Свой поступок он объяснил тем, что вчера был день смеха», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.Мужчина был привлечен к административной ответственности за «заведомо ложный вызов специализированных служб» и заплатил штраф в размере 1200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о случае с жительницей поселка Излучинск, которая подняла на уши врачей скорой помощи и полиции, заявив, что к ней якобы прилетела подруга из Испании с высокой температурой. Оказалось, что таким образом женщина решила проверить реакция служб быстрого реагирования.