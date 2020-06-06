Бюджетный препарат для желудка оказался эффективным при COVID-19

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«Фамотидин» облегчил пациентам симптомы уже через сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Популярный бюджетный препарат для лечения симптомов расстройства желудка «Фамотидин» может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. Но только в том случае, если пациенту не требуется госпитализация или интенсивная терапия. Исследование опубликовано в журнале Gut.

Испытания проводились на десяти COVID-положительных пациентах. Ученые оценили по четырехбалльной системе тяжесть основных признаков заболевания — кашель, одышку, головную боль, а также потерю вкуса и обоняния.

«Все десять пациентов сообщили, что их самочувствие улучшилось в течение 24-48 часов после начала приема фамотидина, а полное избавление от симптомов произошло через 14 дней», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. В то же время, как отмечается, ученые подчеркнули, что полученных данных недостаточно, чтобы подтвердить эффективность препарата. Нужны клинические испытания с участием большего числа пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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