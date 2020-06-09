Свердловские власти посчитали ущерб от коронавируса

Бюджет не получит более 73 миллиардов рублей, полагает глава бюджетного комитета Владимир Терешков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловская область не сможет выполнить прогнозный план по бюджету. Об этом в ходе заседания заявил глава бюджетного комитета регионального Заксобрания Владимир Терешков.

По данным парламентария, за январь—март региональная казна недосчиталась 3,8 млрд рублей, заработав на 8% ниже прогноза (49,4 млрд рублей). По данным на 1 июня, Свердловская область заработала с начала года на 12 миллиардов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По оценке Терешкова, по итогам 2020 года снижение доходов регионального бюджета может составить 73,3 млрд рублей. Таким образом, доходы региона составят 157,9 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что общий объем доходов на 2020 год в проекте бюджета составлял 260 млрд рублей. Только налог на прибыль, по прогнозам экономистов, должен был принести 95,6 млрд рублей. Расходная часть бюджета на 2020 год в проекте установлена на уровне 186,7 млрд рублей.