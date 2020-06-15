По ошибке продавцов на полках с водой оказался антисептик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дезинфицирующее средство на спирту продавали в бутылках детской воды в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Двухлетняя девочка сделала из емкости несколько глотков, прежде чем родители почувствовали неладное.

Мать девочки София Быченкова написала во «ВКонтакте», что они купили в магазине две бутылочки детской воды. Вечером дома налили ее в кружку, чтобы ребенок запил печенье. Девочка сделала пару глотков, а затем выплюнула воду и расплакалась.

«Отхлебываю из ее кружки… Рот обжигает спиртом и чем-то душистым… Дальше паника», — написала София. Женщина рассказала, что они долго не могли понять с мужем, что за жидкость отказалась в бутылке. Когда открыли вторую — в ней также был антисептик. Супруг Софии вернулся в магазин с детской водой и там выяснил, что в бутылках был санитайзер, который стоит у продавцов на кассах.

«Жидкость на вид прозрачная, имеет запах спирта и какой-то отдушки, но не настолько резкий, чтобы ощутить его при открытии бутылки», — рассказывает мама малышки, добавив, что пробки на обеих бутылочках были запечатаны как обычно.

В магазине руководители просмотрели записи с камер наблюдения и подтвердили, что муж Софии брал детскую воду с полки. «Действительно [они] увидели, что муж взял воду с полки детских товаров, среди таких же бутылочек, нам достались две, а сколько их было выставлено в реальности неизвестно», — задается вопросом женщина.

Выяснилось, что в магазине часть бутылочек с водой отложили для обработки рук кассиров, добавив туда антисептик, но в какой-то момент произошла «ошибка персонала» и санитайзер оказался на торговой полке, пишет телеканал 360. В полиции намерены потребовать с магазина объяснительную по данному факту.

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