В Тюменской области — несколько крупных очагов COVID-19

Новые очаги зарегистрированы в Тюмени, Тобольске и Уватском районе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые очаги возникновения коронавируса в Тюменской области были зарегистрированы в социальном центре «Милосердие» (Тюмень), тобольской ОКБ №3 и на месторождении в Уватском районе. Об этом во время брифинга рассказал начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотренадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«В областной больнице №3 зафиксировано 10 случаев заболевания: 5 медработников и 5 пациентов терапевтического отделения. Работа отделения приостановлена. Контактные лица отправлены на самоизоляцию. В тюменском социальном центре „Милосердие“ — 18 подтвержденных случаев коронавируса. 69 человек, которые с ними контактировали, направлены на карантин в обсерватор на базе санатория „Градостроитель“, третий очаг зафиксирован на одном из месторождений Уватского района: там COVID-19 подтвердился у 23 человек. Это работники подрядных и субподрядных организаций», — пояснил Летюшев.

По информации URA.RU, COVID-19 в тобольскую областную больницу занес врач-терапевт из приемного отделения. Всплеск заболеваемости вирусом в Тюменской области Роспотребнадзор связывает с массовыми нарушениями режима повышенной готовности. Там пояснили, что многие тюменцы перестали соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и носить маски в общественных местах. Из-за этого переход к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу в регионе может отложиться на неопределенный срок.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на выходных зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Местные власти продлили карантин в регионе до 21 июня.