Власти объяснили, почему уральцы не пропустят голосование 1 июля

Голосование по Конституции может дать явку выборов 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ (пройдет с 25 июня по 1 июля) в отдельных муниципалитетах Свердловской области имеют шанс повторить успех президентской кампании 2018 года. В частности, глава Талицы Александр Толкачев в разговоре с корреспондентом URA.RU выразил уверенность, что жителей городского округа на участки «приведет сознательность и ответственная гражданская позиция».

Явка на выборах 2018 года в Талицком городском округе превысила 60%, а результат за Владимира Путина составил 79,88% и оказался одним из наиболее высоких во всей Свердловской области.

«В 2018 году жители городского округа показали себя максимально неравнодушными людьми. Тогда мы параллельно определялись с общественным пространством, подлежащим благоустройству в приоритетном порядке. Именно благодаря активной гражданской позиции жителей мы сегодня строим сквер воинов-интернационалистов, превращая его в культурно-исторический символ и место отдыха всех горожан. По сути жители пришли и проголосовали за будущее города, в котором живут они и будут жить их потомки. Конституция тоже про наше с вами будущее и, я уверен, наши горожане хотят выбрать его сами», — объяснил Толкачев.

Популярным, полагают свердловские чиновники, может оказаться голосование и в Сухом Логу. Здесь помимо основного голосования по Конституции горожанам будет предоставлена возможность выбрать название для парка, строительство которого завершится этой осенью.

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