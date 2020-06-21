20 июня 2020
19 июня 2020

Власти объяснили, почему уральцы не пропустят голосование 1 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Наглядная агитация ко дню всероссийского голосования за поправки в Конституции 2020. Челябинск, социальная реклама, реклама, общероссийское голосование, конституция2020, наша страна, агитация за конституцию
Голосование по Конституции может дать явку выборов 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ (пройдет с 25 июня по 1 июля) в отдельных муниципалитетах Свердловской области имеют шанс повторить успех президентской кампании 2018 года. В частности, глава Талицы Александр Толкачев в разговоре с корреспондентом URA.RU выразил уверенность, что жителей городского округа на участки «приведет сознательность и ответственная гражданская позиция».

Явка на выборах 2018 года в Талицком городском округе превысила 60%, а результат за Владимира Путина составил 79,88% и оказался одним из наиболее высоких во всей Свердловской области.

«В 2018 году жители городского округа показали себя максимально неравнодушными людьми. Тогда мы параллельно определялись с общественным пространством, подлежащим благоустройству в приоритетном порядке. Именно благодаря активной гражданской позиции жителей мы сегодня строим сквер воинов-интернационалистов, превращая его в культурно-исторический символ и место отдыха всех горожан. По сути жители пришли и проголосовали за будущее города, в котором живут они и будут жить их потомки. Конституция тоже про наше с вами будущее и, я уверен, наши горожане хотят выбрать его сами», — объяснил Толкачев.

Популярным, полагают свердловские чиновники, может оказаться голосование и в Сухом Логу. Здесь помимо основного голосования по Конституции горожанам будет предоставлена возможность выбрать название для парка, строительство которого завершится этой осенью.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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