МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди, град и ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры личной безопасности. Ограничьте работы на улице и походы. При граде ищите укрытие, защитите голову и не прячьтесь под деревьями. При сильном ветре держитесь подальше от легких построек», — пояснили там.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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