МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

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Стихия обрушится на регион 2 июля
Стихия обрушится на регион 2 июля Фото:

В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди, град и ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры личной безопасности. Ограничьте работы на улице и походы. При граде ищите укрытие, защитите голову и не прячьтесь под деревьями. При сильном ветре держитесь подальше от легких построек», — пояснили там.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди, град и ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры личной безопасности. Ограничьте работы на улице и походы. При граде ищите укрытие, защитите голову и не прячьтесь под деревьями. При сильном ветре держитесь подальше от легких построек», — пояснили там. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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