Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

В Екатеринбурге Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), выполняющий гособоронзаказ, за месяц опубликовал 53 вакансии, следует из данных на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, машинистов, слесарей и других работников.
Наибольшую зарплату — от 95 тысяч до 150 тысяч рублей — предприятие готово платить маляру по металлу в сварочный цех. Соискатель должен уметь наносить лакокрасочные покрытия воздушным и безвоздушным способом, иметь опыт работы от одного года. Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают инженеру по защите информации, фрезеровщику, начальнику бюро труда и заработной платы.
По итогам 2024 года МЗиК получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Завод занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.
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