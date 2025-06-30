30 июня 2025

Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

Машиностроительный завод имени Калинина за месяц опубликовал 53 вакансии
© Служба новостей «URA.RU»
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Соискатель может получить зарплату до 150 тысяч рублей
Соискатель может получить зарплату до 150 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), выполняющий гособоронзаказ, за месяц опубликовал 53 вакансии, следует из данных на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, машинистов, слесарей и других работников.

Наибольшую зарплату — от 95 тысяч до 150 тысяч рублей — предприятие готово платить маляру по металлу в сварочный цех. Соискатель должен уметь наносить лакокрасочные покрытия воздушным и безвоздушным способом, иметь опыт работы от одного года. Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают инженеру по защите информации, фрезеровщику, начальнику бюро труда и заработной платы.

По итогам 2024 года МЗиК получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Завод занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.

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В Екатеринбурге Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), выполняющий гособоронзаказ, за месяц опубликовал 53 вакансии, следует из данных на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, машинистов, слесарей и других работников. Наибольшую зарплату — от 95 тысяч до 150 тысяч рублей — предприятие готово платить маляру по металлу в сварочный цех. Соискатель должен уметь наносить лакокрасочные покрытия воздушным и безвоздушным способом, иметь опыт работы от одного года. Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают инженеру по защите информации, фрезеровщику, начальнику бюро труда и заработной платы. По итогам 2024 года МЗиК получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Завод занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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