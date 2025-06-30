30 июня 2025

Полчища насекомых и отсутствие воды: пациентка пожаловалась на содержание в свердловской больнице. Фото, видео

Свердловчанка пожаловалась на ужасные условия в верхнепышминской больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам свердловчанки, в отделении царит антисанитария
По словам свердловчанки, в отделении царит антисанитария Фото:

Свердловчанка пожаловалась на ужасные условия в неврологическом отделении Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина. По ее словам, в учреждении негде купить питьевую воду, палаты и туалеты практически не убирают, а по мебели ползают полчища насекомых. 

«Воды нет! Нет совсем! Купить негде. Пришлось просить у посетителей. Туалеты все в дерьме. Даже кран. Никто не мыл дня три, пока я там была. На дверях нет элементарных защелок. И тьма насекомых, которые лезут на кровать», — рассказала пациентка telegram-каналу «Злой Екб».

Кроме того, по ее словам, в отделении отмечается нехватка перевязочных материалов — бинты на катетере не меняли три дня, а при взятии крови ранку прикрыли обычной салфеткой. Дополнительные трудности возникли с оформлением документов: спустя пять дней после нахождения в больнице пациентка не смогла получить результаты анализов и выписной лист. По ее словам, дозвониться до сотрудников отделения также не удалось.

URA.RU направило запрос в Верхнепышминскую больницу для получения официального комментария относительно ситуации, озвученной пациенткой. Ответ ожидается. 

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Свердловчанка пожаловалась на ужасные условия в неврологическом отделении Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина. По ее словам, в учреждении негде купить питьевую воду, палаты и туалеты практически не убирают, а по мебели ползают полчища насекомых.  «Воды нет! Нет совсем! Купить негде. Пришлось просить у посетителей. Туалеты все в дерьме. Даже кран. Никто не мыл дня три, пока я там была. На дверях нет элементарных защелок. И тьма насекомых, которые лезут на кровать», — рассказала пациентка telegram-каналу «Злой Екб». Кроме того, по ее словам, в отделении отмечается нехватка перевязочных материалов — бинты на катетере не меняли три дня, а при взятии крови ранку прикрыли обычной салфеткой. Дополнительные трудности возникли с оформлением документов: спустя пять дней после нахождения в больнице пациентка не смогла получить результаты анализов и выписной лист. По ее словам, дозвониться до сотрудников отделения также не удалось. URA.RU направило запрос в Верхнепышминскую больницу для получения официального комментария относительно ситуации, озвученной пациенткой. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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