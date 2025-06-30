Свердловчанка пожаловалась на ужасные условия в неврологическом отделении Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина. По ее словам, в учреждении негде купить питьевую воду, палаты и туалеты практически не убирают, а по мебели ползают полчища насекомых.
«Воды нет! Нет совсем! Купить негде. Пришлось просить у посетителей. Туалеты все в дерьме. Даже кран. Никто не мыл дня три, пока я там была. На дверях нет элементарных защелок. И тьма насекомых, которые лезут на кровать», — рассказала пациентка telegram-каналу «Злой Екб».
Кроме того, по ее словам, в отделении отмечается нехватка перевязочных материалов — бинты на катетере не меняли три дня, а при взятии крови ранку прикрыли обычной салфеткой. Дополнительные трудности возникли с оформлением документов: спустя пять дней после нахождения в больнице пациентка не смогла получить результаты анализов и выписной лист. По ее словам, дозвониться до сотрудников отделения также не удалось.
URA.RU направило запрос в Верхнепышминскую больницу для получения официального комментария относительно ситуации, озвученной пациенткой. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!