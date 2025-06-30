30 июня 2025

Арестованный член клана из Азербайджана связан с нападением на Сагру в 2011 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Акиф Сафаров попал в СИЗО на 22 дня Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Арестованный по делу об убийствах прошлых лет директор екатеринбургского кафе «Каспий», уроженец Азербайджана Акиф Сафаров мог быть участником нападения на поселок Сагра в 2011-м. По слухам, тогда Сафаров фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля, сказал источник URA.RU, служивший в правоохранительных органах.

Его версия отчасти подтверждают слова бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). «Список далеко не полный. Так, мы знаем по именам еще троих активных участников нападения — Анара, Вахида и Исмеда, которые скрываются в Азербайджане, и еще одного парня, которого тоже знают, но не могут найти. Еще есть информация, что в Сагре был некий Гогу, брат Адила, Салех и Сафаров Акиф из кафе „Каспий“», — рассказывал в июле 2011-го он.

Нападение на Сагру произошло в ночь на 2 июля 2011 года. Ему предшествовал конфликт между местными жителями и цыганом Иваном Лебедевым. Последний пошел за помощью к знакомым, которые отбывали тюремные сроки, чтобы они помогли организовать выезд в Сагру колонны из 15 автомобилей. Местных жителей заранее предупредили, поэтому они встретили их с ружьями. В результате бойни один из нападавших погиб, несколько получили ранения. Шестеро фигурантов получили обвинительные приговоры.

Спецоперацию по задержанию Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира Сафаровых, Шахина Лалаева и Ахлимана Ганджиева прошла 27 июня. По слухам, всего силовики могли задержать свыше 50 человек (остальных отпустили после следственных действий). Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении. Преступные эпизоды произошли в 2001, 2010 и 2011 годах. Однако раскрыть их удалось лишь в этом году. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.

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Арестованный по делу об убийствах прошлых лет директор екатеринбургского кафе «Каспий», уроженец Азербайджана Акиф Сафаров мог быть участником нападения на поселок Сагра в 2011-м. По слухам, тогда Сафаров фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля, сказал источник URA.RU, служивший в правоохранительных органах. Его версия отчасти подтверждают слова бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). «Список далеко не полный. Так, мы знаем по именам еще троих активных участников нападения — Анара, Вахида и Исмеда, которые скрываются в Азербайджане, и еще одного парня, которого тоже знают, но не могут найти. Еще есть информация, что в Сагре был некий Гогу, брат Адила, Салех и Сафаров Акиф из кафе „Каспий“», — рассказывал в июле 2011-го он. Нападение на Сагру произошло в ночь на 2 июля 2011 года. Ему предшествовал конфликт между местными жителями и цыганом Иваном Лебедевым. Последний пошел за помощью к знакомым, которые отбывали тюремные сроки, чтобы они помогли организовать выезд в Сагру колонны из 15 автомобилей. Местных жителей заранее предупредили, поэтому они встретили их с ружьями. В результате бойни один из нападавших погиб, несколько получили ранения. Шестеро фигурантов получили обвинительные приговоры. Спецоперацию по задержанию Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира Сафаровых, Шахина Лалаева и Ахлимана Ганджиева прошла 27 июня. По слухам, всего силовики могли задержать свыше 50 человек (остальных отпустили после следственных действий). Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении. Преступные эпизоды произошли в 2001, 2010 и 2011 годах. Однако раскрыть их удалось лишь в этом году. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.
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