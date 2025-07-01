В Екатеринбурге малыш помогал маме нести тяжелый рюкзак размером почти с собственный рост. Наблюдением и фотографией с URA.RU поделился читатель. Кадр, опубликованный автором в соцсети, вызвал восхищение комментаторов.
«Я залипла, наблюдая, как ребенок того и гляди опрокинется назад, под весом рюкзака. Он все время как бы балансировал. Потом мать с ним поравнялась, и я догадалась сфоткать. Возможно, он отжал у нее рюкзак, маленький герой-джентльмен», — сказала читательница. Она пояснила агентству, что на вид ребенку было около пяти лет, а шел он с мамой по улице Щорса.
Кадр не вызвал возмущения, а напротив восхитил горожан. «Мужчина растет!» — отметила одна из пользователей. «Он же не мешок картошки несет. Куда лучше, чем когда мать школьника на себя все кульки — мешки возьмет, а сыночка рядом идет и ручками машет», — согласилась другая.
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