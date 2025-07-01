«Мужчина растет»: екатеринбуржцев поразил малыш, несущий мамин рюкзак с себя ростом. Фото

Екатеринбуржцев поразил малыш, несущий мамин рюкзак с себя ростом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, сквер, скамейка, сумка, терроризм, лавка, парк, рюкзак
Горожане предположили, что мальчик сам вызвался помочь нести маме тяжелый рюкзак Фото:

В Екатеринбурге малыш помогал маме нести тяжелый рюкзак размером почти с собственный рост. Наблюдением и фотографией с URA.RU поделился читатель. Кадр, опубликованный автором в соцсети, вызвал восхищение комментаторов.

«Я залипла, наблюдая, как ребенок того и гляди опрокинется назад, под весом рюкзака. Он все время как бы балансировал. Потом мать с ним поравнялась, и я догадалась сфоткать. Возможно, он отжал у нее рюкзак, маленький герой-джентльмен», — сказала читательница. Она пояснила агентству, что на вид ребенку было около пяти лет, а шел он с мамой по улице Щорса.

Кадр не вызвал возмущения, а напротив восхитил горожан. «Мужчина растет!» — отметила одна из пользователей. «Он же не мешок картошки несет. Куда лучше, чем когда мать школьника на себя все кульки — мешки возьмет, а сыночка рядом идет и ручками машет», — согласилась другая.

Судя по фото, вес рюкзака был немалый, но ребенка это не смущало
Судя по фото, вес рюкзака был немалый, но ребенка это не смущало
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге малыш помогал маме нести тяжелый рюкзак размером почти с собственный рост. Наблюдением и фотографией с URA.RU поделился читатель. Кадр, опубликованный автором в соцсети, вызвал восхищение комментаторов. «Я залипла, наблюдая, как ребенок того и гляди опрокинется назад, под весом рюкзака. Он все время как бы балансировал. Потом мать с ним поравнялась, и я догадалась сфоткать. Возможно, он отжал у нее рюкзак, маленький герой-джентльмен», — сказала читательница. Она пояснила агентству, что на вид ребенку было около пяти лет, а шел он с мамой по улице Щорса. Кадр не вызвал возмущения, а напротив восхитил горожан. «Мужчина растет!» — отметила одна из пользователей. «Он же не мешок картошки несет. Куда лучше, чем когда мать школьника на себя все кульки — мешки возьмет, а сыночка рядом идет и ручками машет», — согласилась другая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...