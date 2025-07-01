Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане

Братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, проходивших по уголовному делу об убийствах в Екатеринбурге, похоронили в городе Агджабеди (Азербайджан) на Гаджибеделлинском сельском кладбище. Об этом сообщил журналист информагентства АзерТАдж.
«Братья Сафаровы похоронены на Гаджибеделлинском сельском кладбище, где также покоятся их родители», — передает издание. На церемонии прощания пришли родственники и близкие покойных.
Изначально тела Сафаровых доставили из Екатеринбурга в Баку для повторной судмедэкспертизы. Позже глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава республики Адалят Гасанов заявил, что на них якобы нашли множественные травмы.
О задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы стало известно 27 июня. По слухам, тогда силовики могли поймать свыше 50 человек, среди которых искали лиц, причастных к убийству и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже стало известно о смерти двух фигурантов — Зияддина и Гусейна Сафаровых. Обвинение было предъявлено Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Суд арестовал их на 22 дня. История с задержанием азербайджанцев вызвала большой резонанс: МИД Азербайджана негативно высказался об этом и попросил провести более тщательное расследование. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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