Когда в Екатеринбурге починят дорогу на мосту у ТЦ «Карнавал»

Вопрос с более качественным ремонтом дороги на мосту у ТЦ «Карнавал» на улице Бебеля в Екатеринбурге будут решать в 2026 году. Об этом в ходе пресс-тура рассказала глава департамента мэрии по благоустройству Тамара Благодаткова, сообщает корреспондент URA.RU.
«Заплаты уже ничего не решают, там надо что-то с нижним слоем делать. Потому что от него все стало отскакивать. Там надо гидроизоляцию менять, нижние слои покрытия на новые, на современные материалы, может быть, что-то с самим материалом думать. Вот такой ремонт более качественный», — объяснила Благодаткова. Подчеркнув, что объект является очень сложным.
Дорога на мосту около ТЦ «Карнавал» постоянно покрывается ямами. С приходом дождей проблема усиливается, несмотря на постоянный ремонт участков.
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