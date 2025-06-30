30 июня 2025

Скрывал мужеложство: шокирующие подробности убийства ребенка на озере в Екатеринбурге

Екатеринбуржец похитил, изнасиловал и убил мальчика 30 лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Субботин сейчас находится за решеткой
Борис Субботин сейчас находится за решеткой Фото:

Мужчина, арестованный за убийство мальчика 30-летней давности, пытался таким образом скрыть похищение и изнасилование ребенка. Шокирующие подробности жестокого преступления раскрыли в пресс-службе свердловского СКР.

«Завершено расследование одного из самых резонансных дел прошлых лет — убийства семилетнего мальчика, совершенного весной 1995 года. Обвиняемым по делу стал 50-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого СК предъявил обвинение сразу по четырем тяжким статьям УК РСФСР: убийство с целью скрыть другое преступление, мужеложство в отношении малолетнего, вымогательство и похищение ребенка», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Борис Субботин 30 лет назад убедил мальчика сесть в машину, увез на берег озера Свакуль, где надругался. Потом он задушил свою жертву, спрятал в черный мешок, положил в него кусок бетона и скинул в озеро. Умер ли ребенок от удушения на берегу или задохнулся в пакете под водой, остается неизвестным.

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Мужчина, арестованный за убийство мальчика 30-летней давности, пытался таким образом скрыть похищение и изнасилование ребенка. Шокирующие подробности жестокого преступления раскрыли в пресс-службе свердловского СКР. «Завершено расследование одного из самых резонансных дел прошлых лет — убийства семилетнего мальчика, совершенного весной 1995 года. Обвиняемым по делу стал 50-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого СК предъявил обвинение сразу по четырем тяжким статьям УК РСФСР: убийство с целью скрыть другое преступление, мужеложство в отношении малолетнего, вымогательство и похищение ребенка», — говорится в сообщении. По данным агентства, Борис Субботин 30 лет назад убедил мальчика сесть в машину, увез на берег озера Свакуль, где надругался. Потом он задушил свою жертву, спрятал в черный мешок, положил в него кусок бетона и скинул в озеро. Умер ли ребенок от удушения на берегу или задохнулся в пакете под водой, остается неизвестным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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