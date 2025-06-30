Скрывал мужеложство: шокирующие подробности убийства ребенка на озере в Екатеринбурге

Мужчина, арестованный за убийство мальчика 30-летней давности, пытался таким образом скрыть похищение и изнасилование ребенка. Шокирующие подробности жестокого преступления раскрыли в пресс-службе свердловского СКР.
«Завершено расследование одного из самых резонансных дел прошлых лет — убийства семилетнего мальчика, совершенного весной 1995 года. Обвиняемым по делу стал 50-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого СК предъявил обвинение сразу по четырем тяжким статьям УК РСФСР: убийство с целью скрыть другое преступление, мужеложство в отношении малолетнего, вымогательство и похищение ребенка», — говорится в сообщении.
По данным агентства, Борис Субботин 30 лет назад убедил мальчика сесть в машину, увез на берег озера Свакуль, где надругался. Потом он задушил свою жертву, спрятал в черный мешок, положил в него кусок бетона и скинул в озеро. Умер ли ребенок от удушения на берегу или задохнулся в пакете под водой, остается неизвестным.
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