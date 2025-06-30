На Среднем Урале многодетная семья борется за жизнь малолетнего сына

Полуторагодовалому малышу из Первоуральска требуется 247 тысяч рублей на лечение

01 июля 2025 в 06:19 Размер текста - 17 +

У Мироши есть все шансы на полноценную жизнь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Полуторагодовалый Мироша Нестеренко из Первоуральска с первых дней жизни сталкивается с тяжелыми последствиями родовой гипоксии. Медики подозревают у ребенка ДЦП, но окончательный диагноз пока не поставлен. Мальчик заметно отстает в развитии от своих ровесников. Семья, в которой воспитываются трое детей, нуждается в финансовой поддержке для оплаты реабилитации стоимостью 247 тысяч рублей — самостоятельно собрать эту сумму родители не в силах. Как помочь мальчику, — в материале URA.RU. Мироша — один из тех малышей, для которых каждый день становится настоящим испытанием и борьбой за самое драгоценное — здоровье и счастливое детство. Его непростой путь начался сразу после появления на свет, когда врачи выявили серьезные последствия родовой гипоксии. Это состояние, вызванное критической нехваткой кислорода во время сложного процесса родов, оставило свой тяжелый отпечаток на организме ребенка. Малышу требуется реабилитация Фото: Русфонд Последствия гипоксии оказали значительное влияние на раннее развитие мальчика, замедляя естественные этапы роста и освоения базовых навыков. Там, где сверстники уже уверенно держали головку, Мироша только начинал осваивать этот навык значительно позднее. Перевороты и попытки сесть, которые являются ключевыми вехами в развитии младенца, давались ему с огромным трудом или вовсе отсутствовали. Каждый маленький шаг вперед для малыша требовал колоссальных усилий и терпения, превращая обычные для других детей этапы в настоящие победы. Мама мальчика Наталья Нестеренко рассказывает: «Сын родился в срок, но перенес гипоксию. Мы сразу заметили, что он отстает в развитии: поздно начал держать голову, не переворачивался, не пытался садиться. Мы забили тревогу и начали действовать — обратились к врачам, делали массажи, занимались плаванием и кинезиотерапией». Несмотря на все усилия, Мироше было сложно осваивать новые навыки из-за спастики мышц. Врачи предполагают у мальчика детский церебральный паралич (ДЦП), но точный диагноз пока не установлен. Мироша с рождения ведет борьбу с последствиями гипоксии Фото: Русфонд После первого курса реабилитации в медицинском центре «Здоровое детство» в Екатеринбурге появились первые положительные сдвиги: Мироша начал самостоятельно сидеть, стал крепче, появились новые звуки и даже первые слова. По словам невролога центра Анастасии Аронскинд, у мальчика диагностирована спастическая диплегия средней степени тяжести с правосторонним гемипаретическим синдромом. Для освоения базовых навыков — самостоятельного сидения, ходьбы, приема пищи, развития речи и моторики — Мироше необходимы регулярные курсы реабилитации. Стоимость одного курса лечения составляет 247 тысяч рублей — сумма, которая стала непреодолимым барьером для семьи с тремя детьми, где работает только отец. Без реабилитации мальчик может потерять шанс на полноценное развитие. Для Мироши и его семьи любая помощь — это не просто деньги, а шанс на нормальную жизнь, на радость первых шагов и слов, на будущее без боли и ограничений. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу этого малыша. Помочь Мироше можно несколькими способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Полуторагодовалый Мироша Нестеренко из Первоуральска с первых дней жизни сталкивается с тяжелыми последствиями родовой гипоксии. Медики подозревают у ребенка ДЦП, но окончательный диагноз пока не поставлен. Мальчик заметно отстает в развитии от своих ровесников. Семья, в которой воспитываются трое детей, нуждается в финансовой поддержке для оплаты реабилитации стоимостью 247 тысяч рублей — самостоятельно собрать эту сумму родители не в силах. Как помочь мальчику, — в материале URA.RU. Мироша — один из тех малышей, для которых каждый день становится настоящим испытанием и борьбой за самое драгоценное — здоровье и счастливое детство. Его непростой путь начался сразу после появления на свет, когда врачи выявили серьезные последствия родовой гипоксии. Это состояние, вызванное критической нехваткой кислорода во время сложного процесса родов, оставило свой тяжелый отпечаток на организме ребенка. Последствия гипоксии оказали значительное влияние на раннее развитие мальчика, замедляя естественные этапы роста и освоения базовых навыков. Там, где сверстники уже уверенно держали головку, Мироша только начинал осваивать этот навык значительно позднее. Перевороты и попытки сесть, которые являются ключевыми вехами в развитии младенца, давались ему с огромным трудом или вовсе отсутствовали. Каждый маленький шаг вперед для малыша требовал колоссальных усилий и терпения, превращая обычные для других детей этапы в настоящие победы. Мама мальчика Наталья Нестеренко рассказывает: «Сын родился в срок, но перенес гипоксию. Мы сразу заметили, что он отстает в развитии: поздно начал держать голову, не переворачивался, не пытался садиться. Мы забили тревогу и начали действовать — обратились к врачам, делали массажи, занимались плаванием и кинезиотерапией». Несмотря на все усилия, Мироше было сложно осваивать новые навыки из-за спастики мышц. Врачи предполагают у мальчика детский церебральный паралич (ДЦП), но точный диагноз пока не установлен. После первого курса реабилитации в медицинском центре «Здоровое детство» в Екатеринбурге появились первые положительные сдвиги: Мироша начал самостоятельно сидеть, стал крепче, появились новые звуки и даже первые слова. По словам невролога центра Анастасии Аронскинд, у мальчика диагностирована спастическая диплегия средней степени тяжести с правосторонним гемипаретическим синдромом. Для освоения базовых навыков — самостоятельного сидения, ходьбы, приема пищи, развития речи и моторики — Мироше необходимы регулярные курсы реабилитации. Стоимость одного курса лечения составляет 247 тысяч рублей — сумма, которая стала непреодолимым барьером для семьи с тремя детьми, где работает только отец. Без реабилитации мальчик может потерять шанс на полноценное развитие. Для Мироши и его семьи любая помощь — это не просто деньги, а шанс на нормальную жизнь, на радость первых шагов и слов, на будущее без боли и ограничений. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу этого малыша. Помочь Мироше можно несколькими способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.